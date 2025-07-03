В Туле с профессиональным праздником поздравили сотрудников ГАИ

Фото Госавтоинспекции.

Сегодня, 3 июля, в Управлении Госавтоинспекции УМВД России по Тульской области состоялось торжественное мероприятие, посвященное дню образования ГАИ.

Сотрудников поздравил начальник регионального УМВД Андрей Даценко. Он отметил важность подразделения и ответственность полицейских за жизни участников дорожного движения.

— Служба в Госавтоинспекции требует не только высокого уровня подготовки, но и особой выдержки, ведь полицейским нередко приходится действовать в сложных, а порой и опасных условиях, — отметил Даценко.