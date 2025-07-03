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Кто ты из фильма «Назад в будущее»?

Кто ты из фильма «Назад в будущее»?

Новый кинотест от Myslo!

Ровно 40 лет назад, 3 июля 1985 года, вышел в прокат фильм режиссёра Роберта Земекиса о путешественниках во времени. Давайте проверим, хорошо ли вы знаете эту легендарную картину!

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