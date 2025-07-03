Ровно 40 лет назад, 3 июля 1985 года, вышел в прокат фильм режиссёра Роберта Земекиса о путешественниках во времени. Давайте проверим, хорошо ли вы знаете эту легендарную картину!
Кто ты из фильма «Назад в будущее»?
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23 июня, в 18:30, 42 2821 3
21 июня, в 19:30, 24 37674 4
6 июня, в 14:20, 17 3350 -1
А вы точно знаете авторов известных картин? Попробуйте угадать что-то кроме «Черного квадрата» Малевича
26 мая, в 20:17, 53 14634 2
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