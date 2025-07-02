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Заполняемость мусорных площадок в Тульской области будет контролировать искусственный интеллект
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Заполняемость мусорных площадок в Тульской области будет контролировать искусственный интеллект

Об этом шла речь 2 июля на рабочем совещании с органами исполнительной власти под председательством губернатора Дмитрия Миляева.

Министр цифрового развития и связи Тульской области Виталий Прокудин доложил, что министерство разработало программу создания и развития региональной системы видеонаблюдения с использованием искусственного интеллекта.

Ключевой элемент программы – создание информационной системы, которая обеспечит централизованное управление, хранение и обработку видеоданных, интегрирует существующие камеры без необходимости обслуживания локальных серверов органами местного самоуправления. Также система позволит применять видеоаналитику на основе искусственного интеллекта для решения задач в сфере ЖКХ, таких как контроль площадок накопления твердых коммунальных отходов.

Систему планируется модернизировать в три этапа, работы начнутся в 2026 году.

Дмитрий Миляев отметил, что в текущем году нужно завершить все подготовительные работы, чтобы начать реализацию проекта в срок. Губернатор подчеркнул, что планы по модернизации системы видеонаблюдения нужно верифицировать с руководством правоохранительных органов.

– Реализация проекта по модернизации комплексной системы видеонаблюдения в Тульской области – это прежде всего вопросы общественной безопасности и антитеррористической защищенности жителей региона. Важно синхронизировать наши планы и действия с мнением коллег из силовых структур, – сказал глава региона.

По словам директора Ситуационного центра губернатора Тульской области Андрея Журавлева, большинство камер располагается на территории общественных пространств для обеспечения безопасности и оперативного принятия мер правоохранительными органами. Губернатор поручил своему заместителю Ярославу Ракову держать на контроле работу всех камер в муниципалитетах.

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