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На ул. Металлургов водитель «удобно» встал на тротуаре

На ул. Металлургов водитель «удобно» встал на тротуаре

Продолжаем публиковать материалы читателей.

Светлана прислала в нашу традиционную рубрику «Накажи автохама» кадры, снятые на ул. Металлургов в Туле. На снимках видно припаркованный на тротуаре автомобиль.

«Вот, что должно быть в голове у водителя, чтобы так встать? Жалко, что в подъезд еще не въехал. С коляской так и не смогла там пройти! Фото сделаны 01.07.2025, в 13.02, вдоль дома № 63 по ул. Металлургов в Туле», — написала Светлана.

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Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
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