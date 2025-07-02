Международный день собак: читатели Myslo делятся фотографиями питомцев

Фото читателей Myslo.

Сегодня, 2 июля, отмечается международный день собак. Мы попросили вас, дорогие читатели, поделиться фотографиями ваших питомцев в телеграм-канале Myslo. Спасибо, что откликнулись!

Рассказывают владельцы:

— Сириус. Устал после прихода гостей и отдыхает. Веселый пес, безумный компаньон: не отходит ни на шаг. Батарейка с бесконечным зарядом. Был куплен как подарок, а в итоге стал полноценным членом семьи.

— Это Джем. Он с нами уже 8 лет. Прекрасный парень.

— Барик (Барбарис). Мой лучший друг, любит путешествовать, как и хозяйка.

— Бостон. Наш мальчик пяти лет. Любимый сынок.

— Молли. Наша «пандемийная» собака. Появилась у нас во время ковида! Лучшее, что с нами случилось в то непростое время.

— Хлоя, аляскинский маламут. Почти 9 годиков. Приехали посмотреть, специально без денег. Но нам ее продали на кассе автомагазина по кредитке, как аккумулятор. Дикий необузданный волк)

— Ася. Возраст около 5 лет. Порода неизвестна, похожа на таксу, но лапы длиннее. Потеряшка, соседи хотели пристроить, не смогли и выгнали ее. Она не сдалась, скребла в нашу дверь. Теперь живет с нами. Ласковее собаки еще не встречали.

— Рэй, 4 года. Взяли из приюта. Самый лучший в мире друг! Очень общительный и позитивный.

— Наш подопечный Гай. Был подобран на улице пару месяцев назад. Самый послушный, ласковый и умный хаски, которого я видела. Сейчас ищет свою семью.

— Наш любимый Таги, 2 года. Любимец семьи. Болельщик АКМ.

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