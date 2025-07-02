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Как в Туле отпразднуют день рождения Центрального парка
Фото из архива Myslo.

Как в Туле отпразднуют день рождения Центрального парка

Публикуем афишу.

6 июля в Туле отметят 132-й день рождения Центрального парка. Для гостей подготовили разные активности: мастер-классы, концерты, шоу мыльных пузырей, ярмарку мастеров и другое.

Подробнее смотрите в афише:

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