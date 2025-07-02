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Туляки могут помочь детям из приграничных и новых регионов России

Туляки могут помочь детям из приграничных и новых регионов России

Вопрос помощи обсуждался 2 июля на рабочем совещании правительства Тульской области под руководством губернатора Дмитрия Миляева.

Заместитель губернатора Алексей Давлетшин отметил, что Тульская область всегда одной из первых оказывала помощь приграничным областям.

— Наши жители оказывают помощь вынужденным переселенцам, помогают при разворачивании полевых госпиталей, приходят на помощь в восстановлении разрушенной инфраструктуры. В год 80-летия Великой Победы наш регион откликнулся на просьбу курян оказать помощь в восстановлении воинских мемориалов, посвященных Великой Отечественной войне. Туляки собрали и направили более 40 млн рублей,  сказал Алексей Давлетшин.

В настоящее время требуется помощь детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию в приграничных районах. Объявлен сбор средств, в котором могут принять участие сотрудники федеральных и региональных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и подведомственных учреждений, а также все неравнодушные жители Тульской области.

Для оказания помощи работник может написать заявление на удержание суммы в размере оплаты одного рабочего дня за июль или другую сумму.

Эти средства необходимо направить на расчетный счет Фонда развития промышленности Тульской области.

— Поддержка новых и приграничных территорий — это большая совместная работа, в которой участвуют жители региона, представители бизнес-сообщества, общественных организаций, депутаты, сотрудники органов власти. Давайте вместе постараемся организовать отдых детей из приграничных территорий, в которых сохраняется напряженная обстановка. Это важное, доброе, сердечное дело,  сказал Дмитрий Миляев.

Получить необходимую информацию можно по телефону Фонда развития промышленности: 8 (4872) 38-58-38.

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