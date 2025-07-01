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Тульские астрономы обустраивают обсерваторию с самым большим визуальным телескопом в ЦФО
Фото Антона Пахомова.

Тульские астрономы обустраивают обсерваторию с самым большим визуальным телескопом в ЦФО

В него можно рассмотреть Луну, планеты, звезды, туманности и галактики в деталях с увеличением до 1000 крат.

Тульские астрономы поставили самый большой в Центральной России телескоп, в который можно посмотреть глазом. Его размер составляет 2 метра, диаметр 45 сантиметров. В него можно рассмотреть Луну, планеты, звезды, туманности и галактики в деталях с увеличением до 1000 крат. Новинка появилась в Веневском районе в поселке Студенецкие выселки в научно-популярном пространстве и глэмпинге Astroglamp.

Как рассказывают сами астрономы, они хотят вернуть в наш регион былую романтику — возможность прямого визуального созерцания Космоса. Поэтому планируется создание обсерватории. Пока только заложен фундамент для этого. 

На строительство собраны деньги с помощью краудфандинга, то есть от неравнодушных людей.

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