Рабочий умер после падения с высоты 16 метров в Веневском районе: завершено расследование

Фото СУ СК по Тульской области.

Сотрудники СО по Новомосковску завершили расследование уголовного дела в отношении мастера участка, обвиняемого в нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 216 УК РФ).

Следствие установило, что мужчина не обеспечил и не проконтролировал выполнение технических мероприятий по подготовке рабочего места к началу работы на одном из предприятий в Веневском районе. Мастер не установил ограждения опасных зон, не вывесил знаки безопасности, сигнальные ограждения и не закрыл проем. Из-за нарушений оснащения рабочего места по технике безопасности 16 января 2025 года один из рабочих упал с высоты более 16,5 метров. От полученных повреждений мужчина скончался в тот же день.

Судебные экспертизы, сообщает СК, в совокупности с другими доказательствами подтвердили выводы о том, что к гибели рабочего причастен начальник участка. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.