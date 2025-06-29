  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Как туляки могут получить уведомление в случае ареста недвижимости - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Как туляки могут получить уведомление в случае ареста недвижимости
Фото Алексея Пирязева.

Как туляки могут получить уведомление в случае ареста недвижимости

Способов два.

Управление Росреестра по Тульской области информирует о способах получения уведомления о наложении (снятии) ареста или запрета на недвижимое имущество. 

На основании судебного акта или постановления судебного пристава соответствующая запись вносится в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), о чем правообладателям объектов направляются уведомление. Способа два:

  • на электронную почту, если в ЕГРН указан ее адрес,
  • в «Личный кабинет» владельца недвижимости на портале «Госуслуг».

Руководитель Управления Росреестра по Тульской области Ольга Морозова рассказала:

— Разъяснить причины ареста недвижимости и какие действия необходимо в связи с этим предпринять может только орган, наложивший арест (например, служба судебных приставов, налоговые органы). Чтобы своевременно получать информацию о каких-либо изменениях в отношении объектов недвижимости, правообладателям рекомендуется внести в ЕГРН актуальный адрес электронной почты. Это можно сделать через «Личный кабинет» на сайте Росреестра, портал «Госуслуг», либо обратиться в ближайший офис МФЦ.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Фотограф:
сегодня, в 19:30 −2
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
Росреестрарест недвижимости
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Туле водитель легковушки решил, что можно обгонять на «зебре»
В Туле водитель легковушки решил, что можно обгонять на «зебре»
Сильный ветер, ливни и гроза: в Туле объявлено метеопредупреждение
Сильный ветер, ливни и гроза: в Туле объявлено метеопредупреждение
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.