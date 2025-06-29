Как туляки могут получить уведомление в случае ареста недвижимости

Фото Алексея Пирязева.

Управление Росреестра по Тульской области информирует о способах получения уведомления о наложении (снятии) ареста или запрета на недвижимое имущество.

На основании судебного акта или постановления судебного пристава соответствующая запись вносится в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), о чем правообладателям объектов направляются уведомление. Способа два:

на электронную почту, если в ЕГРН указан ее адрес,

в «Личный кабинет» владельца недвижимости на портале «Госуслуг».

Руководитель Управления Росреестра по Тульской области Ольга Морозова рассказала:

— Разъяснить причины ареста недвижимости и какие действия необходимо в связи с этим предпринять может только орган, наложивший арест (например, служба судебных приставов, налоговые органы). Чтобы своевременно получать информацию о каких-либо изменениях в отношении объектов недвижимости, правообладателям рекомендуется внести в ЕГРН актуальный адрес электронной почты. Это можно сделать через «Личный кабинет» на сайте Росреестра, портал «Госуслуг», либо обратиться в ближайший офис МФЦ.