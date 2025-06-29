Циклон «Корнелиус» принесет холодную осеннюю погоду

Фото Алексея Пирязева.

В заключительный день июня в ряде регионов ЦФО будет так холодно, как было полвека назад. Виновником такой погоды станет североатлантический циклон «Корнелиус».

В понедельник, 30 июня, местами будут ливни, ожидается штормовой ветер, а еще похолодает. По ощущениям наступит настоящая осень! Температура воздуха ночью прогнозируется +9…+12°, днем — всего +12…+15°. Как говорят синоптики погодного центра «Фобос», это соответствует климатической норме начала сентября.

Из-за высокой влажности и сильного ветра будет казаться, что на улице на 3–4° холоднее, чем есть на самом деле.

При этом атмосферное давление за сутки рухнет на 15 мм рт. ст. Метеозависимым будет непросто!

В целом вся предстоящая неделя ожидается дождливой.