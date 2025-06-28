Йога в парке: вдыхаем любовь и здоровье, выдыхаем негатив

Фестиваль йоги был приурочен ко Всемирному дню йоги, который отмечают в день летнего солнцестояния, 21 июня.

Считается, что в эти дни, самые длинные в году, энергия Солнца наполняет нас легко и свободно. И в эту субботу природа, как будто специально, выключила дожди, холод и ветер – чтобы практика на лужайке в парке была комфортной и приятной.

По словам Татьяны Поповой, девиз этого дня – Йога для гармонии и мира.

- Йога относится к телу не только как к физической оболочке, а более глубоко. Человек — многогранное существо, у которого есть не только тело, но и эмоции, ум, сознание. Йога как раз работает на всех этих уровнях. Выполняя асаны, мы уделяем большое значение дыханию, тому, о чем мы думаем, куда концентрируем взгляд. Все это развивает опыт осознанности. Человек получает в руки инструменты, которые бесплатны, всегда рядом с нами, не вызывают привыкания, у них нет побочных эффектов.

И во время практики она много объясняла, чем и как можно обрести баланс и гармонию. Совершенно простые вещи, которые мы делаем даже не на автомате, а потому что живем, но зачастую неправильно, нефункционально, неосознанно – из-за стрессов, высокого темпа жизни, информационного шума и прочих «прелестей» цивилизации.

- Посмотрите на свои стопы. И попробуйте растопырить пальцы так, чтобы между ними было свободное пространство. Стопами мы чувствуем опору, от того, как они работают, очень многое зависит в нашем теле – от осанки и даже морщин (или их отсутствие) на лице до устойчивости в пространстве и координации, - говорит Татьяна.

Личный опыт: впервые — йога в парке

Для меня это был первый опыт практики йоги на природе — и он оказался по-настоящему вдохновляющим. Лужайка в парке, мягкая трава под ногами, открытые и доброжелательные люди — всё это создавало ощущение принятия и покоя.

Первую практику вела сама Татьяна Попова, мой йога-наставник уже почти год. Она и её муж Виталий, оба с профессиональным спортивным образованием и прошлым в цирковом искусстве, создали в Туле Центр ментального фитнеса, где движение становится осознанной практикой, а тело — союзником, а не объектом для «работы над собой».

- Ментальный фитнес - это практика, где вы сначала учитесь думать и чувствовать, и только потом делать, - поясняет Татьяна. - Это путь к более качественной, глубокой жизни. Здесь нет ничего эзотерического. Только работа с дыханием, вниманием и движением.

Дыхание – ключ к балансу

- Сделайте длинный выдох, освободите с ним свой мозг от всех посторонних мыслей, пусть все, что вас беспокоит, останется за пределами этой лужайки. А потом сделайте глубокий вдох и наполните себя энергией для практики, - так начинается любая практика йоги.

Вообще на практиках очень много уделяют внимание дыханию, потому что это ключевая функция, от которой зависит наше здоровье и жизнь.

- Короткий вдох - и длинный выдох, ваш помощник. Он помогает сохранять силу, выносливость и внимание на том, что мы делаем. И хорошо снижает эмоциональную нагрузку, - говорит Татьяна.

У современного человека нарушен правильный паттерн дыхания. Понаблюдайте за собой – как вы дышите. Вы делаете вдох через нос или через рот? Спойлер: физиологично и правильно через нос. Выдох может быть через рот.

А что движется в теле, когда вы делаете вдох? Расширяются ли ваши ребра или поднимаются плечи? Если поднимаются плечи – это стрессовый тип дыхания. Да, он физиологичен в моменты риска. Но в обычной жизни такое дыхание ведет к напряжению мышц плечевого пояса и шеи, из-за чего нарушает кровоснабжение мозга, страдают когнитивные функции и стресс вы переживаете тяжелее и глубже.

Дыхательные практики считаются в йоге наполняющими жизненной энергией – но при условии, что вы не сутулитесь.

Кстати, дыхательные практики йоги - в частности, вдох на 4 счета, а выдох на 6-8 – рекомендуют современные психологи для успокоения нервной системы.

Путь для всех: без возрастных и гендерных ограничений

Некоторые мужчины до сих пор считают, что йога — это только для женщин. Но йога — это не про гендер. Она даёт силу, выносливость, гибкость и равновесие. А возраст — вообще не ограничение.

— Если вам 50, 60, 70 — вы всё равно можете заниматься! — говорит Татьяна. — Главное — подходить к телу с вниманием. А ещё — помнить: в йоге нет понятия «не получается». У каждого получается ровно настолько, насколько тело готово сейчас.

Гармония, по словам Татьяны Поповой, в том, что в асанах сочетается динамика со статикой, гибкость и сила.

Благодаря этому тело работает в разных режимах и получает сбалансированную гармоничную нагрузку. Те, кто регулярно, хотя бы 5 раз в неделю выполняет практики, очень скоро замечают позитивные изменения – походка легче, тело гибче, устойчивее себя чувствуешь в пространстве. Даже геометрия тела становится другой!

- Йога – это не соревнования с соседями по коврикам и даже не с самим собой. Это не про достижения, это путь. Даже если вы давно занимаетесь, бывают периоды, когда что-то получается не так, как хочется, не так, как еще вчера или позавчера. Уберите из своего сознания мысль об идеальности и в любом случае благодарите свое тело, оно делает для вас все возможное, - призывает Татьяна.

Ну и обязательная заключительная асана любой практики йоги – шавасана. Эта поза глубокого расслабления известна даже тем, кто не практикует йогу.

И кажется невероятно простой (подумаешь, лечь на спину), но на самом деле считается одной из самых сложных - потому что расслабиться надо осознанно, каждой клеточкой своего тела! Попробуйте не жевать мысленную жвачку, не думать, куда пойдете после, что нужно успеть сделать по дому. Просто посвятите 5-10 минут только себе, наблюдайте за своими дыханием и ощущениями в теле. И если вы все сделаете правильно, то через несколько минут достигните особого состояния приятной неги, когда ваше тело одновременно и существует, и будто нет его. Оно становится невесомым. Такой отдых снимает все зажимы, растворяет напряжение не только в теле, но и в голове, наделяет вас энергией и здоровьем.

Голоса с ковриков

Елена и Аня Вересовы:

- Я мама и предприниматель, а дочь - школьница. Я занимаюсь йогой два года – летом в парке, зимой выполняю практики дома. Дочь ходит со мной летом на занятия в парке. Йога для меня – это баланс души и тела. Она дает правильную физиологичную физическую нагрузку и состояние внутреннего покоя. Мне очень нравятся классические асаны – собака мордой вниз и вверх, комплекс приветствия солнцу, балансовые асаны.

- А я еще занимаюсь акробатикой, плаванием и танцами. И мечтаю стать врачом. И йога мне тоже интересна.

Михаил Васильчиков, ученик 10 класса ЦО №1, пришел на фестиваль с мамой:

- Я второй сезон прихожу на йогу в парке. Первый раз попробовал в прошлом году – мама уговорила. Мне понравилось. Йога учит расслаблению и внутреннему спокойствию. Очень полезный навык.

Татьяна Васильчикова работает на Тулажелдормаше и практикует йогу 10 лет:

- В один прекрасный день поняла, что мне просто необходима физическая активность. Выбрала универсальную йогу и йогу в гамаках – это очень подходит мне по энергетике и нагрузке. Хожу на групповые занятия два раза в неделю, а летом еще и в парк. Я чувствую свое тело, получаю удовольствие и удовлетворение. И честно признаюсь, что не знаю, что такое боль в спине или головная боль. Если вы ни разу не практиковали йогу, попробуйте – вдруг это ваше?!

Елена Глухова, пенсионерка:

- В 2020 году меня йогой увлекла подруга. Говорит: что-то я заскучала, приходи ко мне, будем заниматься кундалини-йогой. Это был ее шаг навстречу мне, для меня – шаг навстречу новому. Год назад я пришла в центр ментального фитнеса. Теперь я постоянный участник практик в парке и в центре. Йога дает мне гармонию и равновесие, физическое и эмоциональное. Очень люблю перевернутые позы – они снимают все блоки в теле, чувствуешь себя легкой и воздушной. Жизнеустойчивой!

Богдан Искандаров, риэлтор:

- Я вообще спортивный человек, с детства увлекаюсь гимнастикой, растяжкой, а йогой - всего месяц назад. Всегда было интересно – каково это, стоять в разных асанах. И вот возможность попробовать представилась – прекрасный проект «Йога в парках». Интересные ощущения в теле после практик – как будто очищаешься от негатива, расслабляешься. Всем советую, попробуйте, можно даже одному прийти, без группы поддержки, тут прекрасные светлые инструкторы.

Любовь Митрохина, риэлтор:

- Я по жизни очень активный человек, увлекаюсь сплавами, велосипедом, катаюсь на роликах, бегаю. А еще у меня двое детей. И времени хватает на все. А три года назад зимой с коллегами начали ходить на воскресные групповые занятия йогой. Втянулись, очень нравится. Летом теперь три раза в неделю практикую йогу – на свежем воздухе в парке это особый кайф. Для меня практики ценны тем, что развивают осознанность и контроль в теле, чтобы не было максимальных амплитуд.