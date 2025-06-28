Для самокатов и велосипедов в Тульской области утвердили норматив количества парковочных мест

Корректировки касаются средств индивидуальной мобильности (СИМ) - велосипедов и самокатов. Документ определил количество парковочных мест для СИМ около зданий различного назначения, а также в общественных местах.

Теперь одно парковочное место должно иметься на каждые 8000 - 8800 квадратных метров общей площади госучреждений органов власти и местного самоуправления и 2000 - 2400 квадратных метров общей площади административно-управленческих учреждений и общественных организации.

У коммерческих и деловых центров, офисных зданий и помещений страховых компаний надо предусмотреть по одному парковочному месту на каждый 1000 - 1200 квадратных метров общей площади. Для банков и кредитно-финансовые организаций - по одному на каждые 600 - 640 квадратных метров общей площади (без операционных залов - 1120 - 1200 квадратных метров).

Магазины и склады (мелкой оптовой и розничной торговли) - одна парковка для СИМ на 1350 - 1440 квадратных метров общей площади, а у торговых комплексов - одно на 1800 - 2250 квадратных метров общей площади.

У продовольственных рынков надо по оборудовать одно парковочное место на 1350 - 1800 квадратных метров территории.

Возле музеев и выставочных галерей - по одному месту на 48 - 64 единовременного посетителя, у городских театров и концертных залов - на 32 - 80 зрительских мест, а у кино театров - одна парковка на 80 - 160 зрительских мест.

Возле мест религиозного назначения надо предусмотреть по одному парковочному месту на 24 - 40 единовременных посетителей. При этом должно быть не менее 4 таких мест на объект.

Возле ФОКа с бассейном придется оборудовать по одному месту на каждых 5 - 6 единовременных посетителей. Столько же должно быть около вокзалов.

Также документ предписывает обустроить парковки около пляжей, заповедников, салонов ритуальных услуг и других учреждений.