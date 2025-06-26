Как будут спасать лопнувший музей: тульский минкульт прокомментировал ухудшение состояния здания

Фото Дмитрия Дзюбина.

Myslo уже рассказывал, что трещины на фасаде Тульского музея изобразительных искусств достигли основания здания. В связи с ремонтными работами музей закрыт для посещения вплоть до 31 августа.

Стоимость работ по укреплению грунтов составила более 14,8 млн руб., а восстановление поврежденных конструкций и внутренней отделки здания обойдется более чем в 13 млн руб.

Новый подрядчик уже приступил к ремонту. Планируется усилить оконные проемы, заполнить специальным составом трещины в кирпичной кладке здания, провести косметический ремонт.

Первый этап работ должны завершить к 21 июля, а полностью закончить восстановление музея обещают к 21 октября этого года.



Трещины внутри здания музея в 2024 году. Фото Юлии Коршуновой.

Работы по закреплению грунтов выполнили в 2023 году. Продолжить реконструкцию музея можно было только после того, как эксперты убедились в завершении деформации земли и прекращении растрескивания здания.

Причиной образования трещин стало строительство Фондохранилища. Подрядчик ООО «Энерготеплострой — XXI» возвел новый корпус музея прямо рядом с основным зданием, нарушив требования проектной документации. Вину фирмы в причинении ущерба установил Арбитражный суд Тульской области в 2023 году.

Сейчас в отношении ООО «Энерготеплострой-XXI» ведется дело о банкротстве, открыто конкурсное производство. Фирма обязана выплатить ГУК ТО «Тульское музейное объединение» компенсацию в размере 26 983 510 руб.

В 2024 году культурное учреждение заключило контракт с другим подрядчиком — ООО «База Карлук», — который должен был восстановить внешний и внутренний вид музея. Но и в этот раз подрядчик контракт не исполнил — Музейное объединение отказалось от исполнения контракта в одностороннем порядке.