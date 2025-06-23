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В Туле школьные спортивные площадки открыли для всех желающих
Фото Алексея Пирязева.

В Туле школьные спортивные площадки открыли для всех желающих

Летом они будут доступны по определенным графикам.

23 июня прошло оперативное совещание под председательством губернатора Дмитрия Миляева. На нем обсудили доступность спортивной инфраструктуры образовательных организаций для жителей в летний период.

Заместитель министра образования Тульской области Людмила Сорокина рассказала, что на территориях образовательных организаций Тульской области 383 спортивные площадки открыты каждый день по графику. Оборудование проверено на исправность и безопасность, разработаны правила поведения на спортивной площадке.

Все школы оснащены тревожными кнопками, на 364 площадках осуществляется видеонаблюдение. Охрана осматривает территории два раза в день.

Людмила Сорокина отметила, что доступ ограничен на территории образовательных организаций, где проводятся ремонтные работы.

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Фотограф:
сегодня, в 16:53 +2
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