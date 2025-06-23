В Белеве подсудимая пыталась пронести в суд механические ножницы

Фото пресс-службы УФССП России по Тульской области.

В Белеве подсудимая, которая прибыла на судебное заседание, пыталась пронести в здание суда механические ножницы. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Тульской области.

— Осуществляя пропускной режим, судебный пристав по ОУПДС предупредил женщину об ответственности за нарушение правил поведения в суде, в том числе за пронос предметов, угрожающих безопасности окружающих. В ответ гражданка сообщила, что таковых при себе не имеет, — рассказали в ведомстве.

При осмотре ручной клади посетительницы был найден запрещенный предмет.

На женщину составили протокол об административном правонарушении в соответствии с ч. 2 ст. 17.3 КоАП РФ.