Город-герой Тула присоединился к патриотической акции «Огненные картины войны»

Фото пресс-службы Единой России.

В канун Дня памяти и скорби, вечером 21 июня в Туле прошла акция «Огненные картины войны». Она проводится по всей стране. Масштабные огненные картины связаны общей темой трагедии и Победы в годы войны. Зажжённые свечи — символ памяти погибших Героев, сражавшихся за свободу и независимость Родины. В городе-Герое Туле акция традиционно проходит на площади Победы в рамках федерального партийного проекта «Историческая память».

В этом году участники выложили из свечей изображение мемориального комплекса «Три Штыка» — символа Победы, посвящённого защитникам города в годы Великой Отечественной войны, а также надпись «Тула помнит!».

В создании «огненной картины» приняли участие более 100 человек: это депутатский и волонтерский корпус партии, представители «Молодой Гвардии», «Волонтерской Роты», сторонники, представители движения «Волонтеры Победы», Тулапатриотцентра, Народного Фронта, Молодежки Народного Фронта и юнармейцы.

— Ежегодно в этой патриотической акции принимают участие молодежь региона, волонтерские организации, школьники и студенты. Наш святой долг — пронести память о героях и событиях Великой Отечественной войны через поколения. Мы также гордимся мужеством и стойкостью российских солдат, продолжающих дело прадедов и сражающихся с неонацистами в зоне СВО, — прокомментировал руководитель регионального отделения «Молодой Гвардии», депутат Тульской городской Думы Павел Астафьев.

Традиционно в памятной акции принял участие и секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», координатор партпроекта «Историческая память», сенатор РФ Николай Воробьев.

— Ежегодно при поддержке «Единой России» по всей стране, в том числе и в нашем регионе проходят акции памяти. Наши активисты, искренне, от всего сердца, понимая значимость подвига, в течение многих часов создают огненную картину, символизирующую вклад туляков в Победу. Инсталляция из свечей олицетворяет объединение всех нас в стремлении сохранить историческую правду и уважение к тем, кто отдал свои жизни ради будущего нашей страны, — сказал Николай Воробьев.