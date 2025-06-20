В Туле ищут водителя, повредившего припаркованный Mitsubishi Lancer

Всё произошло в понедельник, 9 июня, на Венёвском шоссе.

В редакцию Myslо обратилась тулячка Елена А. Она рассказала, что 11 дней назад неизвестный водитель задел её автомобиль Mitsubishi Lancer, припаркованный рядом со зданием по адресу: Веневское шоссе, д. 4, к. 18, напротив автосервиса «Евромоторс».

По записям камер, расположенным на ближайшем здании, удалось установить, что ДТП произошло примерно в 17.00, но определить марку и госномер виновника аварии невозможно из-за низкого качества видео.

Тулячка просит всех, кто в этот момент мог проезжать мимо, поделиться записями из регистраторов. Если вы можете помочь установить виновника ДТП, связаться с Еленой можно по телефону 8(920)791-22-35.