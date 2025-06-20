Усадьба «Богучарово» приглашает всех на «Тульскую чайную церемонию»

В родовом имении поэта и философа Алексея Степановича Хомякова – усадьбе «Богучарово» состоится авторское чаепитие. Реставратор, энтузиаст и большой специалист по русской чайной культуре Борис Глазков раскроет гостям секреты растопки настоящего старинного жарового самовара и приготовления вкуснейшего травяного чая по тульским рецептам.
В программе также предусмотрена экскурсия по усадьбе, в ходе которой все желающие познакомятся с историей этого уникального места, архитектурой и знаковыми музейными экспонатами.
После прогулки состоится дегустация различных сортов чая с вареньем и традиционными сладостями. Мероприятие состоится в субботу, 28 июня, начало в 11.00. Все подробности можно узнать здесь.