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Тульские выпускники могут подать документы в колледжи и техникумы через «Госуслуги»
Фото Алексея Пирязева

Тульские выпускники могут подать документы в колледжи и техникумы через «Госуслуги»

Приёмная кампания завершится в августе.

На портале «Госуслуги» стартовал приём заявлений в колледжи, техникумы и вузы. Выбрать можно сразу несколько учебных заведений. Услуга доступна для выпускников 9, 10 и 11 классов, а также выпускников других колледжей или вузов.

Чтобы подать заявление, понадобится подтверждённая учётная запись на Госуслугах и документ о ранее полученном образовании. Согласие на зачисление можно подать онлайн, но затем нужно будет привезти оригиналы документов лично.

Кроме того, на «Госуслугах» будущий специалист сможет найти своего первого работодателя и заключить с ним договор целевого обучения с гарантированным трудоустройством.

Сроки приёмной кампании:

  • до 10 августа — на творческие специальности,
  • до 15 августа — на очные отделения по всем остальным специальностям,
  • до 1 декабря — на очно-заочные и заочные формы обучения.

Колледж может установить более ранний срок — стоит уточнить информацию в приёмной комиссии. Услуга работает во всех регионах страны.

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сегодня, в 21:53 0
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