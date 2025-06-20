Отмена занятий и передача зданий ТГПУ им. Толстого в распоряжение «Штампа»: в соцсетях распространяют фейк

В соцсетях распространяется информация, что якобы студентов Тульского государственного педагогического университета им. Л. Н. Толстого перевели на дистанционное образование. Причина — «здания вуза передаются в распоряжение оборонного предприятия в связи с повреждением ряда объектов в результате атаки БПЛА».
В педуниверситете назвали это сообщение фейковым и призвали доверять только официальным источникам.
— Университет Льва Толстого не имеет отношения к распространяемой информации. Вуз работает в штатном режиме и с сегодняшнего дня начал прием документов от абитуриентов на программы бакалавриата, специалитета и среднего профессионального образования.
Рассылаемые сообщения содержат не ссылку на официальный ресурс Университета Льва Толстого, а всего лишь фейковый сгенерированный скрин. Также указана неверная контактная информация.
Обращаем внимание абитуриентов и их родителей, что официальная страница сайта размещена по адресу: https://tsput.ru.
Университет ни при каких обстоятельствах не рассылает скриншотов страниц.
Будьте бдительны.