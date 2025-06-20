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Отмена занятий и передача зданий ТГПУ им. Толстого в распоряжение «Штампа»: в соцсетях распространяют фейк

Отмена занятий и передача зданий ТГПУ им. Толстого в распоряжение «Штампа»: в соцсетях распространяют фейк

В вузе призвали студентов и абитуриентов доверять только проверенным источникам информации.

В соцсетях распространяется информация, что якобы студентов Тульского государственного педагогического университета им. Л. Н. Толстого перевели на дистанционное образование. Причина — «здания вуза передаются в распоряжение оборонного предприятия в связи с повреждением ряда объектов в результате атаки БПЛА».

В педуниверситете назвали это сообщение фейковым и призвали доверять только официальным источникам. 

— Университет Льва Толстого не имеет отношения к распространяемой информации. Вуз работает в штатном режиме и с сегодняшнего дня начал прием документов от абитуриентов на программы бакалавриата, специалитета и среднего профессионального образования. 

Рассылаемые сообщения содержат не ссылку на официальный ресурс Университета Льва Толстого, а всего лишь фейковый сгенерированный скрин. Также указана неверная контактная информация.

Обращаем внимание абитуриентов и их родителей, что официальная страница сайта размещена по адресу: https://tsput.ru.

Университет ни при каких обстоятельствах не рассылает скриншотов страниц.

Будьте бдительны.

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