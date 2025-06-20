«Просим помощи»: у пенсионеров из Плеханово сгорел дом

Фото Анастасии.

В ночь на 18 июня в Плеханово загорелся частный жилой дом. Пожар тушили несколько расчетов МЧС, пламя могло перекинуться на соседние строения. К счастью, обошлось без жертв.



Видео из соцсетей.

Пожар начался внезапно и быстро охватил деревянное строение с пластиковым фасадом. Предварительная причина возгорания — неисправность обогревателя.

— Мы только купили для цыплят настенный обогреватель «Доброе тепло», все было нормально. И вдруг ночью муж разбудил меня: «Горим!» — рассказала Myslo 68-летняя Надежда Тимофеевна Шаршавенкова.

До приезда спасателей пенсионеры пробовали бороться с пламенем самостоятельно. И хотя пожарные отреагировали быстро, огонь успел серьезно повредить дом.

Спасатели рекомендовали хозяевам не заходить в то, что осталось от дома: в любой момент может обрушиться крыша.

Все, что удалось спасти, — недавно купленный автомобиль Lada Niva Travel. Спасателям пришлось вскрывать двери гаража, в котором стояла машина.

Сейчас пенсионеры живут у родственницы. Как признается Надежда Тимофеевна, ей очень неудобно: стыдно брать деньги даже у соседей, которые буквально насильно помогают.

— Все привыкли делать сами, ни на кого никогда не рассчитывали, — говорит пенсионерка.

Если вы хотите помочь пенсионерам, сделайте это.

+7 953 957-09-75 (Анастасия Львовна, внучка Надежды Тимофеевны).