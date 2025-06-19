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В Ясногорском районе построят парк-отель
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Ясногорском районе построят парк-отель

Инвестиции в проект составят порядка 1,5 млрд рублей.

19 июня на XXVIII Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) губернатор Дмитрий Миляев и учредитель компании «СтройЭталон Финанс» Грачя Багдасарян подписали соглашение о сотрудничестве.

Согласно документу, в Ясногорском районе планируется построить туристический комплекс «Азимут» (парк-отель «Ясногорье» 4*). Инвестиции в проект составят порядка 1,5 млрд рублей. Планируется создать более 160 рабочих мест.

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— Развитие современной комфортной туристической инфраструктуры региона — одна из наших основных задач. Гостиничные комплексы становятся не только местом для проживания, но и культурными центрами, где гости могут познакомиться с историей региона, страны. Новый комплекс станет ярким примером современного туристического объекта, отвечающего высоким стандартам комфорта и сервиса, — подчеркнул Дмитрий Миляев.

Губернатор подчеркнул, что подписанное сегодня соглашение будет способствовать социально-экономическому развитию Ясногорска. По словам главы региона, благодаря таким проектам возникает интерес к регионам и развивается внутренний туризм.

Грачя Багдасарян поблагодарил Дмитрия Миляева за поддержку компании.

— Мы покажем и докажем, что в Тульской области умеют делать качественные круглогодичные туристические проекты, которые понравятся жителям и гостям региона, — сказал Грачя Багдасарян.

Правительство Тульской области окажет компании необходимое содействие в реализации проекта.

Сюжет: ПМЭФ-2025
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