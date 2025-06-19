В Ясногорском районе построят парк-отель

19 июня на XXVIII Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) губернатор Дмитрий Миляев и учредитель компании «СтройЭталон Финанс» Грачя Багдасарян подписали соглашение о сотрудничестве.
Согласно документу, в Ясногорском районе планируется построить туристический комплекс «Азимут» (парк-отель «Ясногорье» 4*). Инвестиции в проект составят порядка 1,5 млрд рублей. Планируется создать более 160 рабочих мест.
— Развитие современной комфортной туристической инфраструктуры региона — одна из наших основных задач. Гостиничные комплексы становятся не только местом для проживания, но и культурными центрами, где гости могут познакомиться с историей региона, страны. Новый комплекс станет ярким примером современного туристического объекта, отвечающего высоким стандартам комфорта и сервиса, — подчеркнул Дмитрий Миляев.
Губернатор подчеркнул, что подписанное сегодня соглашение будет способствовать социально-экономическому развитию Ясногорска. По словам главы региона, благодаря таким проектам возникает интерес к регионам и развивается внутренний туризм.
Грачя Багдасарян поблагодарил Дмитрия Миляева за поддержку компании.
— Мы покажем и докажем, что в Тульской области умеют делать качественные круглогодичные туристические проекты, которые понравятся жителям и гостям региона, — сказал Грачя Багдасарян.
Правительство Тульской области окажет компании необходимое содействие в реализации проекта.