В Тульской области появится круглогодичный экокурорт

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

19 июня на полях XXVIII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заключено соглашение между правительством Тульской области и ООО «Усадьба Куликово Поле». Документ подписали губернатор Дмитрий Миляев и учредитель компании Зара Мкртчян.

Соглашение предполагает создание в Куркинском районе круглогодичного экокурорта «Берег Дона». Общий объём инвестиций составит порядка 500 млн рублей. Планируется создать 50 рабочих мест.

— Туризм активно развивается на территории Тульской области. Приток туристов в наш регион растет. Мы подписали сегодня соглашение, которое будет способствовать созданию курорта «Берег Дона» в южной части нашей области, в Куркинском районе. Убежден, что проект безусловно реализован, а туристов в нашем регионе станет больше, — подчеркнул Дмитрий Миляев.

Правительство Тульской области окажет всестороннюю поддержку реализации проекта.