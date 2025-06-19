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В Тульской области появится круглогодичный экокурорт
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Тульской области появится круглогодичный экокурорт

Общий объём инвестиций составит порядка 500 млн рублей.

19 июня на полях XXVIII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заключено соглашение между правительством Тульской области и ООО «Усадьба Куликово Поле». Документ подписали губернатор Дмитрий Миляев и учредитель компании Зара Мкртчян.

Соглашение предполагает создание в Куркинском районе круглогодичного экокурорта «Берег Дона». Общий объём инвестиций составит порядка 500 млн рублей. Планируется создать 50 рабочих мест.

— Туризм активно развивается на территории Тульской области. Приток туристов в наш регион растет. Мы подписали сегодня соглашение, которое будет способствовать созданию курорта «Берег Дона» в южной части нашей области, в Куркинском районе. Убежден, что проект безусловно реализован, а туристов в нашем регионе станет больше, — подчеркнул Дмитрий Миляев.

Правительство Тульской области окажет всестороннюю поддержку реализации проекта.

Сюжет: ПМЭФ-2025
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