В Туле приставы выселили из коммуналки алкоголика и скандалиста: видео

Люди устали терпеть пьяные выходки своего 55-летнего соседа и добились его выселения через суд.

Жители тульской коммунальной квартиры устали терпеть пьяные скандалы своего 55-летнего соседа. Почти ежедневно за асоциальным поведением жильца и его собутыльников приходилось наблюдать не только взрослым, но и детям.

Тогда один из жильцов обратился в суд с требованием лишить любителя спиртного возможности находиться в квартире. Суд поддержал истца и постановил выселить неблагополучного жильца из коммуналки.

Исполнительный лист о выселении гражданина был передан в отделение судебных приставов Центрального района. Они уведомили должника о возбуждении исполнительного производства и грозящих ему санкциях, однако мужчина отказался добровольно выехать из комнаты.

Сотрудники ФССП выехали на адрес и исполнили требования судебного решения, обеспечив выселение скандального жильца.