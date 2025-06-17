В четырех городах Тульской области пройдут ярмарки трудоустройства

Фото предоставлено Центром занятости Тульской области.

В Тульской области при Кадровых центрах «Работа России» с 18 по 24 июня пройдут ярмарки трудоустройства.

Так, 18 июня с 10.00 до 11.30 в Щекино на ул. Советской, 36 свои вакансии представит АО «Плутон» (сфера ОПК).

18 июня с 11.00 до 12.30 жителей Новомосковска приглашают на ул. Садовского, 16 пообщаться с представителями компаний АО «ЭМЗ», ОАО «Донской завод радиодеталей», ООО «Северо-Задонский конденсаторный завод», ООО «Новомосковский завод полимерных труб» (сфера ОПК).

24 июня с 10.00 до 11.30 в Алексине на ул. 50 лет Советской Армии, 9 соискателей ждут представители ОАО «Алексинский ГМЗ», ГУ ТО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 3».

24 июня с 11.00 до 12.30 в Черни на ул. К. Маркса, 27 вакансии представят администрация МО Чернский район, ГУ ТО «Красивский дом для пожилых „Забота“», МКУ «Централизованная бухгалтерия МО Чернский район», ООО «Максим Горький плюс».

Предварительная регистрация не требуется.

Напомним, что 27 июня с 11.00 до 13.00 в Туле пройдет Всероссийская ярмарка трудоустройства во всех Кадровых центрах «Работа России» Тульской области. Основная площадка — «Ликерка Лофт», дополнительный список адресов появится совсем скоро.