Ученые опровергли вероятность сильнейших магнитных бурь в ближайшие дни

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Математические модели не подтверждают возможность достижения Земли плазменными облаками, выброшенными с Солнца после двух крупнейших вспышек месяца. Расчеты показывают, что вещество пройдет выше плоскости расположения планет. Об этом рассказали специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

— Для первого события всё ещё сохраняется слабая, примерно 10-процентная, вероятность, что планета будет в течение двух суток задета краем плазменной структуры (возможная сила магнитных бурь составляет в этом случае G1-G2). Для второго выброса вероятность достижения Земли отсутствует, — говорят ученые.

Возможность повторения сильных магнитных бурь начала месяца, когда индекс геомагнитной активности почти достиг высшего уровня G5, на данный момент исключена.

Также ученые сообщают, что всего за двое суток на Солнце произошло около десяти крупных выбросов массы. Все удары прошли мимо Земли.

Прогнозы показывают впереди ещё не менее двух суток активного Солнца.