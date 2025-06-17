С начала года в Тульской области зафиксировали 10 случаев иксодового клещевого боррелиоза

За прошедшую неделю в Тульской области по поводу присасывания клещей за медпомощью обратилось 274 человека, из них 95 детей. За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано меньше случаев — 214.
В целом с 1 марта 2025 года от укусов клещей пострадали 1268 жителей Тульской области, из них 390 детей. По данным регионального Роспотребнадзора, это число на 8,7% выше, чем в прошлом году.
Чаще всего клещи нападают на придомовой территории (41,3%), на территории садово-огородных товариществ (35,2%), при посещении лесов (5,7%).
Также в Роспотребнадзоре отметили, что на данный момент в Тульской области зарегистрировано 10 случаев иксодового клещевого боррелиоза (+4 случая с прошлой недели).
Исследование клещей на наличие возбудителей инфекций в области проводится на базе аккредитованных лабораторий. За период мониторинга исследовано 1260 клещей, снятых с людей, и 683, собранных в природных биотопах. Общая инфицированность боррелиями составила 14,7%, анаплазмой — 6%.
Боррелиоз (или болезнь Лайма) — это инфекционное заболевание, которое передаётся через укусы клещей. Вызывается бактериями рода Borrelia и может поражать кожу, суставы, сердце и нервную систему.
Как можно заразиться?
- Через укус инфицированного клеща (не все клещи переносят боррелии, но риск есть).
- Редко — при раздавливании клеща и попадании его слюны на ранки.
От человека к человеку болезнь не передаётся.
Основные симптомы
1. Ранняя стадия (первые дни–недели после укуса)
Мигрирующая эритема — красное пятно с бледным центром (похоже на «бычий глаз»), расширяется со временем.
Гриппоподобные симптомы: температура, слабость, головная боль, ломота в мышцах.
2. Поздняя стадия (если не лечить, через недели–месяцы)
Поражение суставов (артрит, чаще колени).
Неврологические проблемы (менингит, паралич лицевого нерва, нарушение чувствительности).
Сердечные осложнения (аритмия, миокардит).
Диагностика и лечение
Нужно сдать анализ крови. Лечится болезнь антибиотиками. Чем раньше начать, тем лучше прогноз.
Как защититься?
- Осматривайте тело после прогулок в лесу/парке (клещи любят мягкие места: подмышки, пах, шею).
- Используйте репелленты.
- Удаляйте клеща правильно — пинцетом, выкручивая, а не дёргая.
- Сдайте клеща на анализ (если есть возможность). Если клещ заражен, врачи могут назначить вам профилактическое лечение
Если вас укусил клещ — обратитесь к врачу-инфекционисту.