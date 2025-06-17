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С начала года в Тульской области зафиксировали 10 случаев иксодового клещевого боррелиоза
Фото Алексея Пирязева.

С начала года в Тульской области зафиксировали 10 случаев иксодового клещевого боррелиоза

За аналогичный период прошлого года таких случаев было 9.

За прошедшую неделю в Тульской области по поводу присасывания клещей за медпомощью обратилось 274 человека, из них 95 детей. За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано меньше случаев — 214.

В целом с 1 марта 2025 года от укусов клещей пострадали 1268 жителей Тульской области, из них 390 детей. По данным регионального Роспотребнадзора, это число на 8,7% выше, чем в прошлом году.

Чаще всего клещи нападают на придомовой территории (41,3%), на территории садово-огородных товариществ (35,2%), при посещении лесов (5,7%).

Также в Роспотребнадзоре отметили, что на данный момент в Тульской области зарегистрировано 10 случаев иксодового клещевого боррелиоза (+4 случая с прошлой недели).

Исследование клещей на наличие возбудителей инфекций в области проводится на базе аккредитованных лабораторий. За период мониторинга исследовано 1260 клещей, снятых с людей, и 683, собранных в природных биотопах. Общая инфицированность боррелиями составила 14,7%, анаплазмой — 6%.

 

Боррелиоз (или болезнь Лайма) — это инфекционное заболевание, которое передаётся через укусы клещей. Вызывается бактериями рода Borrelia и может поражать кожу, суставы, сердце и нервную систему.

Как можно заразиться?

  • Через укус инфицированного клеща (не все клещи переносят боррелии, но риск есть).
  • Редко — при раздавливании клеща и попадании его слюны на ранки.

От человека к человеку болезнь не передаётся.

Основные симптомы

1. Ранняя стадия (первые дни–недели после укуса)

Мигрирующая эритема — красное пятно с бледным центром (похоже на «бычий глаз»), расширяется со временем.

Гриппоподобные симптомы: температура, слабость, головная боль, ломота в мышцах.

2. Поздняя стадия (если не лечить, через недели–месяцы)

Поражение суставов (артрит, чаще колени).

Неврологические проблемы (менингит, паралич лицевого нерва, нарушение чувствительности).

Сердечные осложнения (аритмия, миокардит).

Диагностика и лечение

Нужно сдать анализ крови. Лечится болезнь антибиотиками. Чем раньше начать, тем лучше прогноз.

Как защититься?

  • Осматривайте тело после прогулок в лесу/парке (клещи любят мягкие места: подмышки, пах, шею).
  • Используйте репелленты.
  • Удаляйте клеща правильно — пинцетом, выкручивая, а не дёргая.
  • Сдайте клеща на анализ (если есть возможность). Если клещ заражен, врачи могут назначить вам профилактическое лечение

Если вас укусил клещ — обратитесь к врачу-инфекционисту. 

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Фотограф:
сегодня, в 19:05 0
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