В Тульской детской областной больнице пройдет день открытых дверей

Фото Алексея Пирязева.

25 июня в консультативно-диагностическом центре детской областной клинической больницы будут вести прием врачи-специалисты. Об этом сообщает минздрав Тульской области.

Юных пациентов осмотрят оториноларинголог, кардиолог, невролог, офтальмолог, травматолог, хирург, психиатр, онколог, гастроэнтеролог, врач по вакцинопрофилактике, врач-педиатр.

Нужна предварительная запись на прием. Звонки принимаются с 9.00 до 16.00 по телефону: 8 (4872) 48-50-05.

На прием с собой необходимо взять страховой медицинский полис ребёнка, СНИЛС, свидетельство о рождении или паспорт ребёнка, выписку из амбулаторной карты или амбулаторную карту, результаты медицинских обследований и анализов (при наличии).