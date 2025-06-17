Губернатор предложил чаще привлекать тульских школьников и студентов к общественной жизни

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

С приходом летних каникул у подростков появилось больше свободного времени.

17 июня губернатор Дмитрий Миляев провел заседание антинаркотической комиссии в Тульской области. На нем обсудили наркологическую ситуацию в регионе, вопрос развития антинаркотического добровольчества, реализацию ключевых проектов и мероприятий по популяризации здорового образа жизни среди детей и молодежи.

Дмитрий Миляев подчеркнул, что с приходом летних каникул у подростков появилось больше свободного времени. Уберечь подрастающее поколение от наркотической зависимости — важнейшая задача представителей всех уровней власти.

— Энергию ребят нужно направлять в верное русло. У детей и подростков не должно быть не только возможности пристраститься к пагубной привычке, но и даже намека на желание попробовать опасные вещества. Нужно сформировать у молодых людей четкую позицию отрицательного отношения к запрещенным препаратам и людям, их распространяющим.

Занятия в спортивных секциях и кружках отвлекают от вредных привычек и является эффективным средством профилактики наркомании.

Школьников и студентов необходимо привлекать к общественной жизни, например, через участие в мероприятиях «Движения Первых». Это те направления работы, которые мы должны активно культивировать, — сказал губернатор.

С 26 мая по 26 июня Тульская область присоединилась к Всероссийскому антинаркотическому месячнику «Вместе против наркотиков». Глава региона отметил, что несмотря на проводимую в регионе работу, меры, принимаемые для предотвращения распространения наркомании в молодежной среде недостаточны.

По словам Дмитрий Миляева, для эффективной совместной работы необходимо использовать профилактические формы, которые интересны молодежи.