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Губернатор предложил чаще привлекать тульских школьников и студентов к общественной жизни
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Губернатор предложил чаще привлекать тульских школьников и студентов к общественной жизни

С приходом летних каникул у подростков появилось больше свободного времени.

17 июня губернатор Дмитрий Миляев провел заседание антинаркотической комиссии в Тульской области. На нем обсудили наркологическую ситуацию в регионе, вопрос развития антинаркотического добровольчества, реализацию ключевых проектов и мероприятий по популяризации здорового образа жизни среди детей и молодежи.

Дмитрий Миляев подчеркнул, что с приходом летних каникул у подростков появилось больше свободного времени. Уберечь подрастающее поколение от наркотической зависимости — важнейшая задача представителей всех уровней власти.

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— Энергию ребят нужно направлять в верное русло. У детей и подростков не должно быть не только возможности пристраститься к пагубной привычке, но и даже намека на желание попробовать опасные вещества. Нужно сформировать у молодых людей четкую позицию отрицательного отношения к запрещенным препаратам и людям, их распространяющим. 

Занятия в спортивных секциях и кружках отвлекают от вредных привычек и является эффективным средством профилактики наркомании.

Школьников и студентов необходимо привлекать к общественной жизни, например, через участие в мероприятиях «Движения Первых». Это те направления работы, которые мы должны активно культивировать, — сказал губернатор.

С 26 мая по 26 июня Тульская область присоединилась к Всероссийскому антинаркотическому месячнику «Вместе против наркотиков». Глава региона отметил, что несмотря на проводимую в регионе работу, меры, принимаемые для предотвращения распространения наркомании в молодежной среде недостаточны.

По словам Дмитрий Миляева, для эффективной совместной работы необходимо использовать профилактические формы, которые интересны молодежи.

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