В Тульской области от нападений клещей за неделю пострадали 215 человек

За прошедшую неделю по поводу присасывания клещей за медицинской помощью обратилось 215 человек (из них 62 ребенка), за аналогичный период 2024 года было зарегистрировано 162 случая, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.
Факты присасывания регистрируются на придомовой территории (44,5%), на территории садово-огородных товариществ (33,5%), при посещении лесов (6,4%) и других территорий (15,6%).
За истекший период 2025 года зарегистрировано 6 случаев иксодового клещевого боррелиоза, что выше уровня аналогичного периода прошлого года (5 случаев).
За период мониторинга исследовано 924 клеща, снятых с людей, и 683 клеща, собранных в природных биотопах. Общая инфицированность боррелиями составила 14,9%, анаплазмой – 6,3%.