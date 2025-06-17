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«Крышу снесло от звездной болезни»: продюсер Лавров высказался о SHAMAN’е
Фото Алексея Пирязева.

«Крышу снесло от звездной болезни»: продюсер Лавров высказался о SHAMAN’е

Концертный директор по-прежнему считает певца талантливым.

Российский продюсер и концертный директор Сергей Лавров заявил в беседе NEWS.ru, что SHAMAN (Ярослав Дронов) отталкивает людей своим поведением. Он добавил, что певец «зазвездился», так как раньше он был простым и хорошим парнем.

— Ярослав сейчас немножко оттолкнул людей своим поведением, какой-то звездностью. У меня ощущение, что у него крышу снесло от звездной болезни. Я смотрю со стороны, поэтому могу ошибаться, конечно, но мне кажется, он стал какой-то неприятный и отталкивающий. Это мое личное мнение, мое восприятие этого артиста, — сказал Лавров.

Продюсер подчеркнул, что считает певца талантливым, и напомнил, что раньше SHAMAN начинал музыкальную карьеру с каверов, предлагая известным артистам спеть вместе с ним. 

Напомним, ранее мы показывали, как выглядел SHAMAN более 10 лет назад: старое интервью и фотографии. Тогда еще певец звался не SHAMAN, а Ярослав Дронов. И пел в стиле… «борщ». Читаем по ссылке. 

 

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