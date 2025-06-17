«Чудо дизайна»: в Туле тротуар из плитки закатали в асфальт

Фото «Тула жесть»

Вчера, 16 июня, в социальных сетях появилось фото благоустройства территории возле дома № 28 по улице Первомайской. На снимке запечатлена укладка асфальта прямо посреди тротуарной плитки.

— Прямо-таки чудо тульского дизайна! — прокомментировал автор фото.

В управлении по транспорту и городскому хозяйству разъяснили причины экстравагантного решения. Участок тротуара требовал ремонта, несколько рядов старого покрытия сняли, но, как оказалось, заменить его нечем — такую плитку больше не производят. В конечном итоге чиновники приняли решение закончить ремонт асфальтобетонной смесью.

Работы планируют завершить до конца недели.