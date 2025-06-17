Заречье на сутки останется без воды 18 июня

Фото Юлии Королевой.

Это связано с подготовкой к работе в зимних условиях Обидимо-Упкинского водозабора.

18 июня с 8.00 до 24.00 будет пониженное давление холодного водоснабжения в Зареченском округе. По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

Туляков просят заранее запастись водой. Также для жителей в течение дня будет организована бесплатная раздача воды.

Из автомобиля воду будут раздавать с 10.00 до 20.00 по следующим адресам: ул. Горького, 10-б; ул. Пузакова, 5.

Также воду раздадут с киосках «Ключ Здоровья» с 9.00 до 20.00 по следующим адресам: М. Горького, 37 (пересечение ул. Ствольной); ул. Октябрьская, 203; ул. Пузакова, 74; ул. Максимовского, 4.