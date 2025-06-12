Ясногорск отмечает день рождения

Фото из архива Myslo.

Ясногорск Тульской области празднует 67-ю годовщину со дня образования. Губернатор Дмитрий Миляев поздравил жителей города.

— В Ясногорске во все времена жили талантливые, ответственные, работящие люди. С каждым годом ваш город меняется в лучшую сторону. Здесь ремонтируются общественные пространства, постепенно создается современная комфортная городская среда, приводятся в порядок здания и сооружения. Только в 2024 году реализованы два этапа проекта благоустройства общественного пространства сквер «Памяти погибшим Ясногорцам». Отремонтирован молодежный центр «Космос» и Центр традиционной народной культуры «Родина». По проекту «Формирование современной городской среды» благоустроены дворовые территорий.

Планомерно проводится реконструкция систем жизнеобеспечения. Реализуются инвестиционные проекты в сельскохозяйственной сфере, благодаря чему создаются новые рабочие места для жителей района.

Эти и другие позитивные перемены были бы невозможны без вашей вовлеченности в судьбу малой родины. Своим мастерством, инициативностью и ответственным подходом к делу в самых разных сферах вы помогаете делать жизнь в городе лучше, — говорится в поздравлении главы региона.

Дмитрий Миляев пожелал жителям Ясногорска здоровья, добра, благополучия и успехов.

В честь этого праздника в Ясногорске запланированы массовые мероприятия. Афишу можно посмотреть по ссылке.