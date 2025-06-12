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В День России тульская полиция будет нести службу в усиленном режиме
Фото Дмитрия Дзюбина.

В День России тульская полиция будет нести службу в усиленном режиме

Патрули наружных нарядов будут приближены к местам проведения массовых мероприятий.

Полицейские региона обеспечат безопасность и охрану правопорядка при проведении праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня России. Также будут задействованы сотрудники Росгвардии, представители общественных организаций правоохранительной направленности и работники частных охранных организаций.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области, в этот день сотрудники полиции будут нести службу в усиленном режиме. Патрули наружных нарядов будут приближены к местам проведения массовых мероприятий.

Сотрудники Госавтоинспекции будут ориентированы на пресечение нарушений Правил дорожного движения, связанных с управлением транспортными средствами в состоянии опьянения.

— Все сотрудники органов внутренних дел региона нацелены на проявление повышенной бдительности, вежливое и внимательное обращение с участниками праздничных мероприятий и оперативное реагирование в случае осложнения обстановки, — отметили в ведомстве.

При обнаружении подозрительных предметов незамедлительно сообщайте полицейским по телефонам: 02, 102.

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Фотограф:
сегодня, в 11:20 +2
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