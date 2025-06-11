Приставы опечатали кафе на Октябрьской в Туле

Фото пресс-службы УФССП России по Тульской области.

В Туле сотрудники УФССП России по Тульской области опечатали кафе, расположенное на ул. Октябрьской, д. 50/3. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Проверка, ранее проведенная уполномоченным органом, показала, что работа организации осуществляется на сырье при отсутствии цехового деления и условий для подготовки к производству; в производственном помещении не оборудованы моечные ванны для обработки сырья, раковина для мытья рук персонала; отпуск продукции общественного питания осуществляется в столовую стеклянную посуду.

Также допускается хранение пищевого сырья и готовых к употреблению пищевых продуктов совместно в одном холодильном оборудовании, правила товарного соседства не соблюдаются. На изготовленных полуфабрикатах отсутствует дата и час изготовления, срок годности.

Судебные приставы исполнили постановление суда о приостановлении деятельности предприятия на 90 суток, помещение пекарни опечатано.

Индивидуальному предпринимателю разъяснено, что неисполнение требований решения суда грозит штрафными санкциями.