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Приставы опечатали кафе на Октябрьской в Туле
Фото пресс-службы УФССП России по Тульской области.

Приставы опечатали кафе на Октябрьской в Туле

Деятельность предприятия приостановлена на 90 суток из-за ряда нарушений.

В Туле сотрудники УФССП России по Тульской области опечатали кафе, расположенное на ул. Октябрьской, д. 50/3. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Проверка, ранее проведенная уполномоченным органом, показала, что работа организации осуществляется на сырье при отсутствии цехового деления и условий для подготовки к производству; в производственном помещении не оборудованы моечные ванны для обработки сырья, раковина для мытья рук персонала; отпуск продукции общественного питания осуществляется в столовую стеклянную посуду. 

Также допускается хранение пищевого сырья и готовых к употреблению пищевых продуктов совместно в одном холодильном оборудовании, правила товарного соседства не соблюдаются. На изготовленных полуфабрикатах отсутствует дата и час изготовления, срок годности. 

Судебные приставы исполнили постановление суда о приостановлении деятельности предприятия на 90 суток, помещение пекарни опечатано.

Индивидуальному предпринимателю разъяснено, что неисполнение требований решения суда грозит штрафными санкциями.

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