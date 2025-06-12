Дмитрий Миляев поздравил жителей Тульской области с Днем России

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев:

— Уважаемые жители Тульской области! Дорогие друзья! Поздравляю вас с Днем России!

Этот праздник наполняет нас чувством гордости за страну, за ее удивительных жителей, которые своим талантом, выдающимся умом и самоотверженным трудом в разные времена прославляли Отечество.

В их числе и наши земляки, уроженцы Тульской области, чьи ратные подвиги, научные открытия и творческие свершения навсегда стали частью истории России, способствовали ее развитию в самых разных направлениях.

Туляки и сегодня вносят огромный вклад в укрепление могущества государства, в воинской службе и в гражданских сферах проявляют себя как настоящие патриоты, верные своему долгу и нашей великой Родине.

Уверен, что единство граждан России и готовность до конца отстаивать интересы Отечества, свято хранить традиции и богатую культуру, трудиться на благо родной земли будут и впредь оставаться залогом развития и процветания державы.

Желаю всем вам крепкого здоровья, благополучия, счастья и добра! С праздником вас! С Днем России!