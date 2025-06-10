Благоустройству – да: 131 тыс. туляков уже выбрали общественные пространства для обновления в 2026 году

Но ваш голос может стать решающим.

12 июня в Тульской области завершается рейтинговое голосование в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Его суть в том, что жители сами выбирают территории, которые благоустроят. Сейчас ведется отбор пространств, которые включат в планы на 2026 год.

Всего в Тульской области на голосование выставлено 20 территорий из 10 муниципальных образований с численностью жителей свыше 20 тыс. человек. В регионе это Тула, Алексин, Донской, Ефремов, Новомосковск, а также Богородицкий, Кимовский, Киреевский, Узловский и Щекинский районы.

В каждом из них на выбор предложено по два общественных пространства. На данный момент в голосовании приняли участие более 131 тыс. человек.

Отдать свой голос может любой житель региона старше 14 лет.

Голосование завершится сегодня в полночь.

Программа в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» реализуется в Тульской области уже восемь лет. Только за первые пять лет благодаря проекту было благоустроено почти 2000 дворов и 200 общественных пространств во всех районах области.

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