Благоустройству – да: 131 тыс. туляков уже выбрали общественные пространства для обновления в 2026 году

12 июня в Тульской области завершается рейтинговое голосование в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Его суть в том, что жители сами выбирают территории, которые благоустроят. Сейчас ведется отбор пространств, которые включат в планы на 2026 год.
Всего в Тульской области на голосование выставлено 20 территорий из 10 муниципальных образований с численностью жителей свыше 20 тыс. человек. В регионе это Тула, Алексин, Донской, Ефремов, Новомосковск, а также Богородицкий, Кимовский, Киреевский, Узловский и Щекинский районы.
В каждом из них на выбор предложено по два общественных пространства. На данный момент в голосовании приняли участие более 131 тыс. человек.
Отдать свой голос может любой житель региона старше 14 лет.
Голосование завершится сегодня в полночь.
Программа в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» реализуется в Тульской области уже восемь лет. Только за первые пять лет благодаря проекту было благоустроено почти 2000 дворов и 200 общественных пространств во всех районах области.
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