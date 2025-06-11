12 июня в центре Тулы ограничат движение транспорта

Напоминаем, что запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств:
- с 00.00 11 июня до 23.59 12 июня на участке от ул. Революции до Тургеневской по ул. Менделеевской.
Ограничено движение всех видов транспортных средств:
- с 22.00 11 июня до 23.59 12 июня на участке от ул. Революции до Тургеневской по ул. Менделеевской; на участке от ул. Советской до Менделеевской на парковочном пространстве, расположенном вдоль площади Ленина;
- с 7.00 до 12.00 на участке от ул. Советской до Тургеневской и Садового переулка по ул. Менделеевской.
Водителей просят учитывать эту информацию при планировании поездок.
Как Тула отметит День России, смотрите в нашей статье по ссылке.