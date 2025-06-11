Назван топ-5 самых дорогих вакансий в Тульской область с начала июня

Служба исследований hh.ru проанализировала рынок труда Тульской области и узнала, на каких вакансиях в июне самые высокие зарплаты.

На первом месте — директор предприятия в Болохово, ему предлагают от 300 тысяч рублей на руки. Вакансия предполагает опыт работы не менее 6 лет директором производственного предприятия, знание программы 1С: УКЗ, высшее техническое образование. Главные задачи — ведение и организация строительных вопросов и задач, разработка планов по достижению стратегических целей направления, управление производственной службой.

На втором месте — предложение для финансового директора с зарплатой от 300 тысяч рублей до вычета налогов. Среди требований к кандидату — высшее образование, понимание финансовой деятельности в производственных организациях, управленческий опыт. Специалист будет заниматься обеспечением финансовой устойчивости и эффективности компании, управлять финансовыми потоками.

На третьем месте — предложение для врача-хирурга с зарплатой от 300 тысяч рублей в месяц до вычета налогов. Среди требований к кандидату –высшее медицинское образование, наличие действующего сертификата/ аккредитации по специальности «Хирургия», опыт работы в хирургическом отделении стационара.

Также в пятерку самых «дорогих» вакансий Тульской области вошла вакансия главного специалиста-разработчика 1С. Зарплата — 300 тысяч рублей до вычета налогов. Работодателю важно, чтобы кандидат имел знания внутренней архитектуры 1С8, опыт самостоятельной разработки и адаптации под требования заказчика.

Замыкает пятерку предложение для стоматолога-ортопеда с зарплатой от 300 тысяч рублей до вычета налогов. Специалист займется приемом и консультированием пациентов в рамках специализации «Стоматология ортопедическая», планированием и изготовлением ортопедических работ, проведением совместных консультаций пациентов с врачами-стоматологами других специальностей.