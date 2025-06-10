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Майор полиции помог виновнику смертельного ДТП уйти от наказания: суд огласил приговор бывшему следователю

Майор полиции помог виновнику смертельного ДТП уйти от наказания: суд огласил приговор бывшему следователю

Сотрудник МВД подделал доказательства, и дело закрыли на стадии предварительного следствия.

В Туле бывший майор полиции признан виновным в фальсификации доказательств и незаконном освобождении от уголовной ответственности.

Судом установлено, что следователь внес заведомо ложные сведения в материалы дела, сфальсифицировав доказательства, в результате чего было приостановлено предварительное следствие. Виновник аварии был освобожден от уголовной ответственности.

Напомним, авария случилась в сентябре 2022 года в Тепло-Огаревском районе. 61-летний водитель Audi A6, по предварительной информации, выехал на полосу для встречного движения, где столкнулся Hyundai Solaris под управлением 29-летнего мужчины.

В результате ДТП различные травмы получили водитель и пассажир Audi A6 — 49-летняя женщина, а также пассажир Hyundai Solaris — 15-летний парень — госпитализированы. Водитель Hyundai Solaris скончался на месте ДТП.

Приговором суда бывшему сотруднику полиции назначено наказание в виде одного года ограничения свободы. Мужчине зачли срок, проведенный под домашним арестом и освободили в зале суда.

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