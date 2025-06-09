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Дмитрий Миляев: «Скоро на самокате можно будет только на балконе кататься»
Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

Дмитрий Миляев: «Скоро на самокате можно будет только на балконе кататься»

Для курьеров на СИМ в Туле разработают единый стандарт передвижения.

Сегодня, 9 июня, вступило в силу постановление городской администрации о запрете использования СИМ на территории пяти тульских парков. Тему обсудили на оперативном совещании у губернатора.

Доложил об обстановке с самокатами зампред правительства Родион Дудник. Он рассказал, что ведомства проводили опросы туляков на тему запрета самокатов в парках. И большинство опрошенных (почти 74%) высказались за запрет. Против — чуть более 8%.

Почти 75% туляков сообщили, что после запрета использования СИМ в определенных городских зонах их отдых стал комфортнее. Не заметили разницы 18%. По словам Родиона Дудника, больше всего жалоб на самокатчиков поступает из Тулы и Новомосковска. Причем в Туле лидирует Пролетарский округ.

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Из 118 поступивших с начала 2025 года жалоб на самокатчиков в парках пожаловались 15 раз.

Тем не менее, СИМ в тульских парках теперь под запретом

«Скоро можно будет только на балконе кататься на самокате», — резюмировал губернатор.

По словам Родиона Дудника, сейчас самая большая проблема — «хаотичное движение курьеров на самокатах». Для них в Туле разработают единый стандарт. Срок — до 1 сентября 2025 года.

В целом губернатор дал профильным чиновникам вектор на широкое информирование населения о правилах пользования самокатами. Это, по его словам, главное средство борьбы с нарушениями.

Итак, сроки:

  • До 20 июня чиновники должны разработать концепцию широкого информирования населения о ПДД в части использования СИМ.
  • До 1 июля — разработают изменения в нормативную базу региона.
  • Летом в Туле и области будут проходить профилактические рейды.
  • Также до 1 июля проведут обследование улично-дорожной сети и велокоммуникаций на предмет достаточности их для использования людьми на самокатах.

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Фотограф:
сегодня, в 12:35 +1
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