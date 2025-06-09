Неосторожно припаркованная Mazda заблокировала трамвайное движение на Марата

Днем 9 июня на улице Марата в Пролетарском округе Тулы оказалось заблокировано трамвайное движение: из-за припаркованной слишком близко к путям Mazda не смог проехать «Львенок». Движение остановилось.
Фото в редакцию Myslo прислали очевидцы.
Собирается пробка.
Днем 9 июня на улице Марата в Пролетарском округе Тулы оказалось заблокировано трамвайное движение: из-за припаркованной слишком близко к путям Mazda не смог проехать «Львенок». Движение остановилось.
Фото в редакцию Myslo прислали очевидцы.
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