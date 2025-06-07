Главный следователь Тульской области назвал лучшие и отстающие отделения СУ СК

В следственном управлении подвели итоги работы ведомства за 5 месяцев.

Руководитель следственного управления СК России по Тульской области Владимир Усов провел оперативное совещание с сотрудниками регионального ведомства, на котором обсудили итоги работы за 5 месяцев 2025 года.

Так, в истекшем периоде следователями завершено расследование 488 уголовных дел. В числе них:

42 - по факту убийств и причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего,

29 - по факту преступлений против половой неприкосновенности,

83 - по факту преступлений коррупционной направленности,

30 - в отношении несовершеннолетних,

59 - по факту преступлений, совершенных в отношении детей.

Благодаря принятым следствием мерам возмещен причиненный ущерб на сумму более 65 млн рублей, наложен арест на имущество обвиняемых на сумму более 70 млн рублей.

В ходе оперативного совещания Владимир Усов поручил руководителям следственных отделов по городу Щекино, Плавского межрайонного, Ефремовского межрайонного и следственного отдела по Привокзальному району города Тулы уделить особое внимание качеству следственной работы.

Кроме того, руководитель обратил внимание коллег на недопустимость необоснованного продления сроков следствия и ориентировал личный состав использовать максимум процессуальных инструментов для сбора доказательств как на первоначальном этапе раскрытия, так и в процессе расследования.

Отдельное внимание было уделено раскрытию и расследованию уголовных дел о преступлениях прошлых лет. Глава регионального ведомства поручил подчиненным усилить эффективность работы по данному направлению.

Владимир Усов также подчеркнул важность регулярного мониторинга медиа пространства и указал руководителям подразделений на необходимость незамедлительного реагирования на факты преступной деятельности, нарушение законных прав и интересов граждан.

С положительной стороны руководитель отметил работу следственных отделов по городу Киреевску и Донскому.

В завершение оперативного совещания руководитель регионального ведомства поручил присутствующим сконцентрироваться на профилактике детской преступности, выявлении её причин и условий, в том числе привлекая к установленной законом ответственности должностных лиц, ответственных за воспитание и контроль несовершеннолетних.