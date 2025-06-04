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В Туле продают квартиру-трансформер за 43 миллиона рублей
Фото Avito.

В Туле продают квартиру-трансформер за 43 миллиона рублей

Возможен небольшой торг.

Объявление о продаже недвижимости выставлено на «Авито». За 5-комнатную квартиру площадью больше 300 квадратов владельцы хотят 43 232 000 рублей.

Располагается жилплощадь на 2-м этаже дома № 8-а на улице Белкина. Последний раз собственник у квартиры менялся в марте 2004 года. В придачу к недвижимости идут теплый гараж и парковка. В квартире имеются 3 санузла, 8 кондиционеров. Попасть внутрь можно тремя различными способами: по отдельному входу с улицы, из подъезда, из гаража.

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Жилая площадь, указанная продавцом, составляет 225,7 кв. м, еще 25,7 кв. м— кухня. Комнат всего 5, но они куда больше, чем в квартирах с типовой планировкой. На фотографиях в объявлении присутствует бильярдный стол, однако автор не уточнил, останется ли этот предмет интерьера покупателям. Продавец указал, что имеется возможность разделить второй этаж на «двушку» и «трешку», а первый использовать для сдачи в аренду как торговую площадь.

Первоначальный взнос по двадцатилетней ипотеке за такое шикарное предложение составит почти 13 миллионов рублей. А ежемесячные платежи в разных банках варьируются от 634 до 748 тысяч.

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Продавец указал вид сделки как «аукцион». Если вы не надеетесь приобрести эту квартиру, то не стоит отчаиваться, владелец согласен на небольшой торг.

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Автор:
сегодня, в 13:35 0
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