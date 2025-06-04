Тулякам лучше не отдыхать в Турции из-за вируса Коксаки

Фото Алексея Пирязева.

Эпидемиолог предостерег от отпуска в стране, где распространяется опасная болезнь.

Академик РАН, эпидемиолог и бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко предостерег россиян от поездок в Турцию, из которой поступают сообщения о заболеваемости вирусом Коксаки*.

В интервью ТАСС Онищенко заявил, что будет следовать традиции и отговаривать россиян от поездок в Турцию, поскольку, хотя туристический сезон начался недавно, уже зарегистрировано несколько случаев заражения.

*Вирусы Коксаки являются одной из основных причин возникновения асептического менингита. Наибольшую опасность представляют для детей от рождения до 10 лет. В 2017 году в России произошла серьезная вспышка заболеваемости вирусом среди отдыхавших в Турции туристов.