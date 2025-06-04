«ЛизаАлерт» расскажет тулякам, как искать в городе пропавших людей

Тематическая лекция для всех желающих состоится во вторник, 10 июня.

На мероприятии под названием «По следам пропавших: городской поиск – шаг за шагом» гости узнают, как грамотно провести опрос жителей, где и как правильно расклеить ориентировки, как осматривать торговые центры и вокзалы и откроют для себя множество других полезных тонкостей.

Лекция состоится 10 июня, в 19.00, по адресу: г. Тула, ул. Советская, д. 3, отель «Азимут».

Все подробности можно уточнить по телефону: +7(953)955-04-07 (Анна). Количество мест ограничено, требуется предварительная регистрация по этой ссылке.