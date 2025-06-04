Грязное дело: в Тульской области 114 мусорных баков контролируют нейросети. Как они работают?

Фото РЭО и пресс-службы правительства Тульской области.

Myslo выяснил, сколько камер в регионе уже установили и что делают с нарушителями.

Вывоз мусора, особенно крупногабаритного, — больная мозоль как для жителей, так и для властей. Особенно недовольны жильцы многоквартирных домов: у контейнеров, предназначенных для бытовых отходов, скапливаются их крупногабаритные «коллеги», которые вывозят нерегулярно.

Контролировать разрастающуюся систему обращения с отходами непросто, и в этом региону помогают «умные» камеры.

В Тульской области 114 мест накопления твердо-коммунальных отходов (ТКО) попадают в обзор камеры видеонаблюдения.

Как рассказали Myslo в региональном министерстве цифрового развития и связи, для контроля оборота отходов ряд камер подключены к специальному ПО на основе искусственного интеллекта: он определяет заполненность баков, наличие мусора вне баков, оценивает выгрузку мусора из транспортных средств на площадке ТКО.

Этот сценарий помогает в автоматическом режиме определять степень заполненности бака с формированием отчета и уведомлением о превышении объема мусора, наличия завалов ТКО и иных событиях.

Сейчас к ПО на основе ИИ подключены камеры с 32 площадок ТКО. Для тестирования отобраны площадки в Узловой и Веневе. До конца 2025 года количество адресов специалисты планируют увеличить до 40.

Данные с камер поступают в федеральную государственную информационную систему учета ТКО (ФГИС УТКО). На данный момент сервер содержит данные о более чем 1,1 миллиона мест накопления ТКО.

Искусственный интеллект работает следующим образом: используя потоковое изображение с камер видеонаблюдения, система мгновенно определяет грузовики по очертаниям кузова. Затем она считывает номерные знаки автомобилей, отслеживает маршруты движения машин и сверяется с базой данных, имеются ли поблизости специально отведённые пункты приёма строительных отходов. Дополнительно программа проверяет наличие разрешительной документации на транспортировку мусора.

ИИ умеет даже распознавать типы мусора — это актуально, если на площадке организована сортировка отходов, пункт приема строительного и крупногабаритного мусора.

Обслуживание камер видеонаблюдения, в обзор которых попадают места накопления ТКО, осуществляют операторы связи в рамках контрактов, заключенных с администрацией муниципальных образований, на предоставление услуг видеонаблюдения.

— В случае обнаружения нарушений информация будет передаваться уполномоченным органам, что позволит оперативно принимать меры и привлекать виновных лиц к административной ответственности, — отметили в министерстве цифрового развития и связи.

Отметим, 100 000 — 300 000 рублей штрафа заплатит юрлицо, незаконно складирующее мусор на контейнерную площадку без заключения договора; до 10 000 рублей штрафа грозит правонарушителю—должностному лицу; до 5000 рублей штрафа заплатит житель (Закон Тульской области «Об административных правонарушениях в Тульской области» № 388-ЗТО от 09.06.2003).

В правительстве Тульской области уверены, что внедрение таких технологий не только повысит уровень контроля за состоянием площадок накопления ТКО, но и будет способствовать формированию более ответственного отношения жителей к вопросам утилизации отходов. Это шаг к более чистой и комфортной городской среде.