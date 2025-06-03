В Туле ограничения по движению трамваев на улице Приупской продлили до 15 июня

Фото администрации Тулы.

На участке по ночам еще ремонтируют трамвайные пути.

В Туле с 23.00 до 5.00 до 15 июня в районе дома № 1-б на ул. Приупской движение трамваев будет приостановлено. В связи с ограничениями все трамваи будут заходить в депо до 23.00.

На указанном участке будет заменена рельсошпальная решетка и балластный слой, проведены работы по подбивке шпал и рихтовке пути.

Также запланирована сварка стыковых соединений с последующей шлифовкой. Протяженность ремонтированного участка составит 400 м в однопутном исчислении, сообщили в администрации города.

Жителей и гостей города просят учитывать эти обстоятельства при планировании поездок.